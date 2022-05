Et fly med 186 personer ombord er netop sikkerhedslandet i Københavns Lufthavn.

Flyet fra Norwgian afgik fra Oslo klokken 15, og skulle flyve til Larnaca på Cypern.

Pressevagten ved Københavns Lufthavn fortæller, at flyets kaptajn meddelte, at der var »indikationer på problemer med olielampen på flyet«, og derfor ønskede han, at flyet skulle lande for at få undersøgt om, der var noget galt med lampen.

»Jeg kan fortælle, at landingen foregik uden nogen problemer, og flyet er nu ved at bliver undersøgt,« siger pressevagten.

B.T. følger sagen.