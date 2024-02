Paris, Rom og Barcelona.

Det er nogen af de bynavne, der skal stå på afgangstavler på Københavns Hovedbanegård, hvis det står til et flertal af politikerne på Københavns Rådhus.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Torsdag aften stemte samtlige 55 medlemmer af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for at søsætte en række tiltag til at sende nattog fra København til andre byer i Europa.

»Der er brug for at åbne nye togruter og togdestinationer til og fra København, så CO₂ belastningen fra turisme og forretningsrejser på sigt kan falde, fordi man som forbruger har gode, klimavenlige transportformer til rådighed,« står der på kk.dk om forslaget, der altså er blevet vedtaget.

Selvom et klart flertal altså stemte for forlaget, bør man dog starte med at lave nattog til Tyskland.

Det vurderer Helene Dyrhauge, der er lektor på Roskilde Universitet og forsker i internationale togrejser og jernbanepolitik.

»I stedet for at gå meget op i, at det skal være en direkte forbindelse til en masse storbyer, burde man måske i stedet se på at optimere driften til nogle store knudepunkter i Tyskland. Det kunne være Hamburg, eller måske Köln, hvorfra man hurtigt kan komme til Paris eller Bruxelles,« siger Helene Dyrhauge til TV 2 Kosmopol.