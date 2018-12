Tre trafikuheld relativt kort tid efter hinanden har skabt massiv kø på Øresundsmotorvejen. Vejdirektoratet opfordrer til, at man holder sig langt væk og finder alternative ruter.

»Det har givet rigtig meget ballade for myldretidstrafikken. Der er seks kilometer kø ude fra lufthavnen ind mod Sjælland og hen over Kalvebod Bro,« siger Jakob Riis-Petersen, vagthavende ved Vejdirektoratet, til B.T.

Han forklarer, at det er flere trafikuheld, der har hobet sig op og skabt voldsom kø.

Tidlig eftermiddag skabte et uheld ved tilkørsel 20, hvor der både var personbiler og en lastbil involveret, kø.

Kort efter var der endnu et uheld ved tilkørsel 19, og for knap en halv time siden er der sket endnu et uheld, hvor personbiler og en lastbil er involveret ved tilkørsel 20 ind mod Sjælland.

»Det har skabt rigtig mange problemer, og der er meget tung trafik lige nu. Også på vejene omkring, fordi flere bilister kører uden om motorvejen,« siger Jakob Riis-Petersen.

Vejdirektoratet regner med at være færdig med at rydde op klokken 17.30.

»Lige nu kan de bilister, der sidder på Øresundsmotorvejen, lægge 15 minutter oven i den kø, de normalt sidder i her i myldretiden,« siger han.