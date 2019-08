Der er opstået kø på Østjyske Motorvej flere steder efter trafikuheld i morgentrafikken.

'Det skaber hurtigvoksende kødannelse,' skrev Dansk Trafikinfo på Twitter efter et uheld kort efter frakørsel 56, Horsens V, tidligere tirsdag morgen.

To forulykkede køretøjer blokerede kørebanen efter uheldet.

De er nu bragt ud i nødsporet, men der er stadig kødannelse på stræknigen, lyder meldingen fra Dansk Trafikinfo.

Også ved frakørsel 59, Fredericia S, har et uheld skabt problemer på Østjyske Motorvej.

Her er kun et spor farbart i retning mod Fyn efter et uheld, og det skaber en del kødannelse, lyder det.

Vejdirektoratet skriver, at oprydningsarbejdet efter uheldet ved Fredericia S forventes overstået kl. 9:00.