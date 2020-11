Flere steder på Sjælland er trafikken hårdt ramt af uheld. Det betyder forlænget rejsetid på både Køge Bugt Motorvejen og Motorring 3.

Det skriver P4 Trafik København og Sjælland i adskillige opdateringer på Twitter.

Uheldet på Køge Bugt Motorvejen er fundet sted i sydgående retning kort før sammenfletningen ved Sydmotorvejen.

Der arbejdes hurtigt på stedet, og hvor der før var spærret helt, er der nu et enkelt spor åbent.

På Motorring 3 er der fundet to uheld sted.

Det ene er i sydgående retning mellem afkørsel 20 Gladsaxe og 21 Frederikssundsvej. Her er den seneste melding, at der kun er et spor farbart, mens redning er på vej til stedet.

Det andet uheld er mellem MTX Rødovre og 24 Roskildevej, lyder det.

Her er det højre spor spærret, mens politi og redning arbejder på stedet.

Alle de tre uheld betyder en del kø. Derfor skal man forvente forlænget rejsetid.

Opdateres ...