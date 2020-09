Torsdag morgen har der været intet mindre end tre forskellige færdselsuheld i det nordjyske.

To på motorvejene i området og et i Aalborg.

De to motorvejsuheld er sket på hver sin side af Limfjordstunnelen. Ét i hver sin retning.

Det oplyser Nordjyllands Politi, som nu advarer bilisterne om at køre forsigtigt.

Politiets indsatsleder meddeler at 4 biler involveret. 1 vognbane pt. åben for trafik. Kør forsigtigt. Vagtchefen Nordjyllands Politi #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 3, 2020

Først gik det galt på Frederikshavnmotorvejen nord for Nørresundby, hvor to til tre biler kørte sammen i et harmonikasammenstød.

»Umiddelbart er der ikke meldinger om alvorlig personskade, men vi har haft en udfordring med, at to af bilerne havde kilet sig fast,« fortæller vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.

Uheldet er sket i retning fra Sæby mod Nørresundby på strækningen mellem Vodskov og Bouet.

Redning og politi er på stedet.

Kl. 0801 anm om færdselsuheld på E45 nordgående mellem frakørsel 27 og frakørsel 26. 3 biler i sammenstød. Redning og politi på vej til stedet. Kør forsigtigt. Vagtchefen Nordjyllands Politi #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 3, 2020

»Trafikken glider lige så stille, men vi råder alligevel de bilister, der kører i sydgående retning, til at dreje fra ved frakørsel 19,« siger vagtchefen.

Omkring klokken otte kørte fire biler galt på Nordjyske Motorvej i nordgående retning fra Aalborg mod Nørresundby mellem Aalborg C og T.H. Sauersvej.

»Der er helt sikkert kø, men vi er lige landet derude, så jeg ved ikke så meget om situationen endnu,« lyder det fra vagtchefen.

Også inde i Aalborg var der torsdag morgen et uheld. Her blev en cyklist ramt at en bil på Strandvejen.

Heldigvis var der heller ikke her tale om alvorlig personskade.

Opdateres...