Massiv kø på Motorring 3 ved København efter uheld. Lige nu er der op til en time og 45 minutters forsinkelse.

Der er meldinger om flere uheld på motorvejene omkring København mandag morgen.

Det oplyser Vejdirektoratet og P4 Trafik.

Det gælder blandt andet på E 47 Motorring 3 i nordgående retning fra Avedøre mod Lyngby, hvor der omkring klokken syv er melding om et uheld mellem motorvejskryds Gladsaxe og afkørsel 16 Buddinge. Højre spor er spærret.

Politi og redning er nu på stedet og det er kun venstre spor, der er åbent. #p4trafik https://t.co/mpAMUZA8wA — DR P4 Trafik København & Sjælland (@P4KBHTRAFIK) October 19, 2020

Uheldet giver massiv kø, og ifølge Vejdirektoratet er der i skrivende stund en forlænget rejsetid på op til en time og 45 minutter.

Også på Hillerødmotorvejen og på Køge Bugt Motorvejen har der været uheld, skriver Vejdirektoratet og P4 Trafik.

På Hillerødmotorvejen på strækningen fra Hillerød mod København er der sket et uheld i retning mod København ved afkørsel 9, Farum C.

Her er venstre spor spærret, og der er meldinger om kø.

På Køge Bugt Motorvejen er der sket et uheld ud for tilkørsel 31b Køge N, hvor der holder flere biler i venstre spor.

#Uheld på #KøgeBugtMotorvejen, nordgående ud for tilkørsel 31b Køge N. Der holder flere biler i venstre spor. #p4trafik #pendlerliv — DR P4 Trafik København & Sjælland (@P4KBHTRAFIK) October 19, 2020

Venstre spor er som følge heraf spærret.

Også på E47, E55 Sydmotorvejen har der været et uheld på strækningen fra Farø mod Køge. Uheldet er sket ved serviceanlæg Piberhus Ø.

Her er der kø og forlænget rejsetid på op til 10 minutter.

Endelig er der melding om et uheld på E20 Vestmotorvejen på strækningen fra Halsskov mod Ringsted mellem rasteplads Antvorskov Syd og Slagelse Ø.

Der er på nuværende tidspunkt ingen meldinger om, hvad årsagerne til de forskellige uheld er, men DMI advarer mandag morgen om, at der er risiko for glatte veje over det meste af landet.

B.T. følger trafikken mandag morgen