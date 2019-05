Der er opstået flere kilometer kø på E45 Østjyske Mortorvej vest for Aarhus på grund af et trafikuheld i myldretiden.

Køen starter ved motorvejskryds Aarhus Vest og fortsætter helt til motorvejskryds Aarhus Nord i nordgående retning.

På Twitter oplyser Østjyllands Politi, at trafikken glider, men langsomt, idet højre spor er spærret på ulykkesstedet.

Vejdirektoratet skriver, at der er omkring 10 minutters forlænget rejsetid på grund af kødannelsen.

Uheldet, som er årsagen til kødannelsen, skete lige nord for afkørsel 46, Aarhus Nord, hvor motorvejen har skiftet navn til Nordjyske Motorvej.

Ingen er kommet til skade i uheldet.

Politiet opfordrer alle bilister om at køre forsigtigt og vise hensyn.

Redningsmandskabet og politiet er fremme på ulykkesstedet. Oprydningsarbejdet forventes tidligst afsluttet klokken 18.