Lige nu er flere døde mink spredt ud over den Nordjyske Motorvej. Nærmere bestemt mellem Hobro og Randers i sydgående retning.

Det oplyser Vejdirektoratet til B.T.

Ifølge Nordjyllands Politi er det en lastbil, der undervejs har tabt dem på strækningen, der er et sted mellem 30 og 40 km.

Derfor er det også noget af et oprydningsarbejde politi og Falck lige nu er i gang med.

Beredskab er på stedet. Foto: Presse-foto.dk Vis mere Beredskab er på stedet. Foto: Presse-foto.dk

»Det kommer til at tage et par timer endnu, de ligger spredt ud over vejen,« siger vagthavende til B.T.

Vejdirektoratet oplyser, at vejen lige nu er spærret:

'E45 Nordjyske motorvej er spærret imellem frak. 33 Haverslev og 34 Hobro N i retningen mod Aarhus pga. oprydningsarbejde. Motorvejen forventes genåbnet omkring kl. 23:00.1

Går man og frygter, at de døde mink, der ligger spredt ud over motorvej, smitter med coronavirus eller den nye mutation, skal man ikke frygte noget.

Vagthavende ved Nordjyllands politi oplyser, at døde mink ikke smitter, for det har Fødevarestyrelsen oplyst.

Thomas Christensen, der er kommunikationschef ved Rigspolitiet, oplyser til B.T., at de er opmærksomme på minksituationen, og har taget kontakt til vognmændene gennem Fødevarestyrelsen.

»Vi har taget skridt til at skærpe overfor vognmændene, så deres last er forsvarligt pakket. Vi har kontaktet dem, så det ikke sker igen,« siger han til B.T.

Ifølge Thomas Christensen er minkene faldet af lastvognene, der har til formål at bringe minkene hen til de steder, de skal begraves.