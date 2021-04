Søndag formiddag er flere biler kørt galt i snevejret.

Der er tale om ulykker over hele landet.

Blandt andet er en bil kørt galt på motorvejen omkring Silkeborg. Det drejer sig om strækningen mellem Skærbæk og Skårup, hvor en billist er kørt ind i autoværnet.

Hvad ulykken helt præcist skyldes er ikke slået fast, men det kan ikke afvises, at snevejret har en finger med i spillet.

I Hedensted på E45 har to biler tilsyneladende været involveret i et uheld.

Det oplyser vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Bilisten er kommet lettere til skade, men er ikke kørt på sygehuset. Bilen er flyttet fra stedet.

Også i Hedensted er flere biler er kommet galt afsted. Det er sket på motorvej E45.

Her er det heller ikke klart, hvad ulykken præcist skyldes.

Både ambulance og politi måtte rykke ud til en ulykke på den fynske motorvej.

I Middelfart måtte beredsskabet også rykke ud til en ulykke. Det skete på den fynske motorvej, E20. Og på Helsingørmotorvejen i retningen mod København kørte en varevogn ind i autoværnet. En person er kørt på sygehuset i den forbindelse.

Hos Vejdirektoratet, som holder øje med skarpt øje med de danske veje, er der en særlig opfordring til de bilister, der vover sig ud i snevejret.

»Vejene er saltet, men der kan stadig være sne flere steder. Derfor skal man køre efter forholdene og ikke 130 kilometer i timen på motorvejen.«

Hold afstand og vurder situationen. Det er rådene.