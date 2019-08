Tirsdag middag er to vognbaner blokeret af en lastbil og en autocamper på Fynske Motorvej i vestgående retning.

Det har skabet en kø på omkring fire kilometer. Politiet opfordrer bilister til at dreje fra ved afkørsel 53 Blommenslyst.

»En autocamper er kørt op bag en lastvogn. Den bliver kilet fast bag lastvognen, og en person er fastklemt, men det er heldigvis ikke livsstruende,« siger vagthavende ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen.

»Der arbejdes på højtryk for at få personen frigjort, og det ser ud til snart at lykkes.«

Han oplyser, at de fik anmeldelsen om ulykken 11.56.

De to køretøjer blokerer begge spor. Derfor har man placeret en tavlevogn og en politivogn ved afkørsel 53 Blommenslyst, der forhåbentligt kan være med til at guide folk i den rigtige retning.

Vagtchefen opfordrer også bilister, der kører i den modsatte retning om at være opmærksomme på deres egen kørsel. Dels for at undgå flere ulykker og dels for at undgå kiggekø på strækningen.

Opdateres...