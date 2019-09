Hvis du netop har fået fyraften og plejer at køre hjem ad Skolegade i Helsinge i Nordsjælland, vil det være klogt at finde en alternativ rute.

Sådan lyder meldingen fra indsatsleder Thomas Danholm fra Frederiksborg Brand og Redning, som til TV 2 Lorry siger følgende:

»Vi kommer til at arbejde her oppe de næste par timer, så folk skal helst køre andre veje. Vi har desuden også spærret den ene vejbane af.«

Frederiksborg Brand og Rednings tilstedeværelse i Helsinge skyldes, at en traktor omkring klokken 17 har spildt større mængde hydraulikolie på Skolegade.

Olien er ifølge TV 2 Lorry fordelt på en kilometers asfalt

»Her er spejlglat. Det kunne vi selv mærke, da vi ankom. Det er rigtig svært at bremse,« siger indsatslederen til mediet.

Frederiksborg Brand og Redning skal nu bruge et opløsningsmiddel og siden spule olien væk. Arbejdet vil tage et par timer.

Vagtchefen ved Nordsjællands Politi bekræfter over for B.T., at der er sket et oliespild på Skolegade.