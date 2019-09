En ny regel er tirsdag trådt i kraft: Du straffes med en bøde og et klip i kørekortet, hvis du bruger håndholdt mobiltelefon under kørsel.

Dén regel så to bilister dog tirsdag eftermiddag stort på, da de valgte at filme et voldsomt harmonikasammenstød på Fyn.

Vagtchef ved Fyns Politi, Hans Jørgen Larsen, bekræfter til B.T., at man har afsløret to bilister i at filme den voldsomme motorvejsulykke.

Bilisterne blev afsløret, da en politimand, der var ude ved ulykkesstedet, så bilisterne filme ulykken, mens de passerede.

Politimanden valgte derfor at filme bilisterne tilbage, og nu kan de se frem til både bøde og et klip i kørekortet.

Begge bilister vil nemlig blive straffet efter de nye regler, hvor bilister, der sidder med telefonen fremme under kørsel nu, udover en bøde på 2.000 kroner, hvoraf 500 går til offerfonden, vil få et klip i kørekortet.

Bilister, der vælger at filme ulykker, er netop et fænomen, som Fyns Politi gerne vil til livs:

»Næsten hver gang, vi har færdelsuheld, synes folk, at det er sjovt at filme, men det må de ikke. De skal holde hænderne på rattet, så der ikke sker flere uheld,« udtaler vagtchef Hans Jørgen Larsen til B.T.

Han gør opmærksom på, at netop mobiltelefonen er årsag til mange ulykker, og derfor synes det også mærkværdigt, når bilister netop vælger at filme ulykker - med deres mobiltelefoner.

Netop tirsdag opstod der desuden 'kikkekø' i forbindelse med harmonikasammenstødet på Fyn. Det, siger Hans Jørgen Larsen, er meget almindeligt, når der sker ulykker:

»Det er en naturlig reaktion, når man ser blå blink, at man sætter farten ned. Det er jo svært at forholde sig til, når der sker ulykker. Folk vil gerne kigge, og så sætter man automatisk farten ned«.

Én ting er kigge-køerne, en anden er, når folk filmer ulykker. Hans Jørgen Larsen fortæller, at man hos Fyns Politi har fokus på at få det stoppet i det omfang, de har mulighed.