Der er tirsdag morgen sket et færdselsuheld på Køge Bugt Motorvejen.

Det forlyder, at fem til seks biler var involveret.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Uheldet skete i sydgående retning ved afkørsel 31B.

»Politiet er på vej,« lød det tidligere, mens det kort efter klokken 07.30 lyder, at politiet er på stedet og i gang med arbejdet:

»Kør forsigtigt, der kan være glat på stedet. Saltning på vej,« oplyser politikredsen.

På Twitter oplyste DR P4 Trafik København og Sjælland tidligere, at to biler holdt på tværs ved uheldet. Det betød, at det venstre spor blev spærret.

»Der er nu ryddet op efter det tidligere uheld på Køge Bugt i sydgående retning, men der er en massiv kø, der skal afvikles,« lyder det klokken 07.49.

Vejdirektoratet oplyser, at der er forlænget rejsetid på op til 20 minutter på strækningen.



»Normal trafik forventes efter myldretiden,« oplyses det.

B.T. følger sagen.