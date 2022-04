Tirsdag morgen er det pludselig noget mere besværligt at komme fra Odense til Fredericia og omvendt.

For en fejl på et sporskifte ved Middelfart betyder, at alle regionaltog mellem Fredericia og Odense er aflyst.

Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

Arbejdet med at reparere sporskiftet i Middelfart forventes at vare frem til klokken 12 tirsdag. Og mens arbejdet står på, er der derfor kun ét spor til rådighed.

Der er i stedet for regionaltog indsat togbusser på strækningen. DSB oplyser dog, at det er »MEGET svært at skaffe togbusser lige nu.«

Udover aflyste regionaltog så er også InterCityLyn aflyst. De øvrige Intercitytog og IntercityLyntog kører fortsat, men som rejsende kan du forvente at blive op mod 15 minutter forsinket.

DSB opfordrer passagerere til at holde øje med Rejseplanen, som løbende bliver opdateret.