For togrejsende mellem Odense og Svendborg har der det seneste stykke tid mildest talt været en del problemer på strækningen.

Aflyste tog, forsinkelser og dertilhørende frustration er blevet en mere normal del af turen mellem de to store fynske byer. Og det til stor utilfredshed i Transportministeriet.

»Det er meget utilfredsstillende, at vi flere måneder i træk oplever en punktlighed, som ligger under det aftalte. Det har jeg sagt til Arriva,« siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

En ny analyse fra Transportministeriet viser, at den utilfredsstillende punktlighed primært skyldtes materielle forhold og mangel på personale. Og de forhold skal Arriva, der er altså er operatør på blandt andet Svendborgbanen, rette op på, så de igen leverer en fuldt tilfredsstillende drift.

Hvis ikke forholdene rettes op, vil det i yderste konsekvens betyde, at Arrivas kontrakt må ophæves.

Indtil videre håndteres situationen dog med bod og skærpet dialog med transportvirksomheden.

I de seneste to måneder tyder noget dog på, at Arriva er ved at få vendt skuden til det bedre. Men transportministeren er stadig parat med en løftet pegefinger til operatøren.

»Selvom jeg anerkender, at der har været en række problemer, og at operatørpunktligheden i oktober kom over bodsgrænsen, så forventer jeg også, at de fremover sørger for, at der er et ordentligt beredskab, så de kan overholde kontrakten, også når alt ikke flasker sig,« siger Benny Engelbrecht og fortsætter:

»Samtidig forventer jeg, at de bliver langt bedre til at kommunikere med de mange kunder, der bliver ramt af forsinkelserne.«

Transportministeriets analyse peger i Odense på »tydelige kvalitetsbrister«.

46 procent af de aflyste tog mellem januar og september skyldes fejl på materiel. I 32 procent af tilfældene skyldes det manglende personale.

Arriva har desuden tog på strækningen mellem Struer og Thisted, hvor der også har været store problemer.