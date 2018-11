Vi går lige så stille vinteren i møde, og det betyder, at det bliver tidligere mørkt på vejene. Men hvordan er det nu med langt lys på motorvejene?

Ifølge FDM er der mange, der undlader at bruge fjernlyset på motorvejen, fordi de enten ikke ved, at de skal, eller har misforstået hensynet til andre bilister.

Men brugen af fjernlys på motorvejene er en vurderingssag hos den enkelte bilist, siger Pernille Ehlers, specialkonsulent ved Rådet For Sikker Trafik.

»Hvis man selv føler, man bliver blændet af de modkørende, så skal man blænde ned. Det er en vurderingssag hos den enkelte.«

Men hun understreger også vigtigheden af det lange lys, både på motorvejene og på landevejene.

»Hvis man kører med nærlys om natten, så har man ingen chance for at nå at bremse, hvis der pludselig dukker noget op på vejen,« siger hun og fortsætter.

»Lyskeglen, som nærlyset laver, når simpelthen ikke langt nok ud til, at man kan nå at reagere på den tid det tager, fra lyskeglen rammer til objektet rammer bilen. Jo hurtigere man kører, jo vigtigere er fjernlyset.«

I en rapport fra 2015 som Havarikommissionen har lavet, anbefaler de, at man altid kører med langt lys om natten, når det ikke generer andre bilister, da mørket kan have haft en afgørende betydning for ulykker om natten.

Der er selvfølgelig undtagelser som myldretiden eller andre tidspunkter, hvor der er mange bilister på vejene, da det vil blænde de bilister, der kører foran.

En anden tommelfingerregel er, når vejen svinger til højre, så skal man blænde ned, hvis der er modkørende bilister, da det lange lys rammer den modkørende vejbane.

»Hvis der er meget tåget, skal man bruge tågelygter i stedet, og hvis bilen ikke har det foran, så er det en god ide at bruge nærlyset, da det lange lys bliver kastet tilbage ved tyk tåge og give dårligere udsyn,« siger Pernille Ehlers.

Men i sidste ende er det omtanke, der skal til, når det handler om det lange lys.