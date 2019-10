Har du en tendens til at træde for hårdt på speederen, når du kører bil?

Så vil sandsynligheden for, at du får en bøde fremover, blive større, hvis du kører over Storebælt eller Øresund.

I fremtiden vil Sund & Bælt nemlig sørge for, at der bliver opsat permanent fartkontrol i Øresundstunnelen og på Storebæltsforbindelsen.

Det skriver Transport- og Boligministeriet på sin hjemmeside.

Der vil på de to forbindelser være tale om en såkaldt stræknings-ATK, som måler bilisternes gennemsnitsfart og udløser en straf, hvis hastigheden overskrider det tilladte.

Tiltaget kommer, efter at målinger fra Øresundstunnelen og Storebæltsforbindelsen har vist, at for mange bilister kører for stærkt på de to strækninger.

Derfor mener transportminister Benny Engelbrecht (S), at der er behov for tiltag, der kan styrke trafiksikkerheden på vejene.

»For høj fart, der ikke er tilpasset forholdene, øger risikoen for ulykker. Og trafikulykker i tunneler og broer er ofte mere alvorlige end ulykker i åbent land, ligesom andre trafikanter kan have svært ved at undvige og derfor risikerer at blive en del af ulykken,« fortæller ministeren og fortsætter:

»Det skal vi stoppe én gang for alle. Derfor er jeg rigtig glad for, at der bliver opsat strækningskontrol, som skal måle trafikanternes gennemsnitsfart og dermed sikre, at de får en hilsen fra politiet, hvis de overskrider hastighedsgrænsen,« siger han til hjemmesiden.

Tiltaget med de permanente fartkontroller vurderes, foruden at farten bliver sænket, også at kunne have en forsyningsmæssig betydning for Danmark.

Det skyldes ifølge Transport- og Boligministeriets hjemmeside, at hvis der kan undgås ulykker på de to strækninger, så vil fremkommeligheden af arbejdskraft, varetransporter og ambulancekørsler forblive uændret, hvilket kan spare samfundet for mange penge.

Det er Sund & Bælt, der står for projektet. De skal nu i en projektgruppe bestående af dem selv, Øresundsbro Konsortiet, Vejdirektoratet, Transport- og Boligministeriet, Justitsministeriet og Rigspolitiet lave en implementeringsplan for fartkontrollerne