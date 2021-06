Fredagen har dagen igennem budt på en kæde af uheld på E20 Vestmotorvejen på Sjælland.

Primært i østlig retning.

Først blev Vestmotorvejen totalt spærret i det østgående spor mellem Sorø og Ringsted, fordi en stor lastbil læsset med tonsvis af jord væltede om på siden midt på kørebanen.

Uheldet skete midt på formiddagen, og det tog omkring tre timer at rydde op efter det, så i mellemtiden måtte trafikken ledes væk fra motorvejen og på igen tættere ind mod København.

Men ganske kort tid efter, at E20 blev åbnet igen ved Sorø, skete der endnu et uheld på samme strækning.

Denne gang var uheldet ude mellem afkørslerne Slagelse Ø og Sorø, så igen-igen måtte trafikken ledes ad alternative veje, mens der blev ryddet op.

Kort efter klokken 15 var uheldet så ude for tredje gang inden for få timer, da det østlige spor måtte spærres efter et færdselsuheld mellem Ringsted og Borup.

Efter knap en halv times afspærring blev der åbnet igen. Med en massiv kø ved Ringsted som resultat, inden trafikken så småt igen begyndte at glide fremad.

Og for at bægeret skal blive helt fyldt op med hensyn til store trafikale problemer på strækningen ind mod og ud af København denne fredag, oplyser Vejdirektoratet på Twitter kort før klokken 16, at der er sket et nyt færdselsuheld.

Denne gang på Amagermotorvejen i retning mod Sjælland.

I første omgang var kun et enkelt spor farbart for trafik ud af hovedstaden. Kort før klokken 16.30 melder Vejdirektoratet, at der er to spor åbne.

Dog med forventning om massiv kø fra kort efter Tårnbytunnelen.

Der er ikke meldt om personskade i forbindelse med den lange række af trafikuheld i løbet af fredagen.

For god ordens skyld: Kør forsigtigt derude.