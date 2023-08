Aflyste tog og en baby på fire måneder er en dårlig kombination.

Det måtte Simone Rieder fredag sanda, da hun, som mange andre danskere, blev fanget på Ringsted Station på grund af en nedrevet køreledning.

»Der var tumult på Ringsted Station. Der var utroligt mange mennesker, og ingen vidste noget. Der var ikke meget information at få på stationen. Der var kun nogle enkelte skilte,« fortæller hun.

Fredag eftermiddag kørte der ingen tog mellem Slagelse og Sorø.

Simone Rieder blev fredag fanget i togkaos med en fire måneder gammel baby. Foto: Privatfoto Vis mere Simone Rieder blev fredag fanget i togkaos med en fire måneder gammel baby. Foto: Privatfoto

Først på aftenen meddeler Banedanmark, at ét spor nu er blevet genåbnet, men at der vil være forsinkelser resten af døgnet.

Simone Rieder måtte ud at køre togbus med sin baby.

»De sagde, at der skulle køre 30 togbusser, men der var kun to. Jeg fik barnevognen skubbet ind i bagagerummet på den ene bus, og så var jo også nødt til at få en plads i bussen,« siger hun.

I togbussen til Slagelse var folk stadig forvirrede angående deres videre rejse.

»Chaufføren fortalte, at han ikke havde noget med DSB at gøre, så han vidste ikke noget,« fortæller Simone Rieder.

Mange andre måtte vente forgæves på stationen i Ringsted, hvor humøret ikke var højt.

»Folk var pressede, og de var svedige, mens de stod med deres bagage. Det ramte lige sammen med en af de få sommerdage i år,« fortæller Rieder, der skulle fra København til Esbjerg.

»Turen skulle tage cirka tre timer, og den kommer så i hvert fald til at tage dobbelt så lang tid. Det er lang tid med en baby, så vi er ved at være trætte,« siger hun.

Til Ritzau siger Claus Hincke, der er direktør for infrastruktur i Banedanmark:

»Det er skader på bæretovet, som er det, der holder strømledningen oppe, i begge spor. Det er skader på begge retninger. Det er en strækning på omkring 200 meter.«