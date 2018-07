Sommerferien til Malaga bliver ikke til noget for familien Larsen fra Aalborg. Deres fly med Primera Air fra Aalborg Lufthavn blev nemlig aflyst, og de kunne ikke få en ny afgang i tide til, at de kunne nå ferien.

»Jeg ville ønske, jeg havde googlet Primera Air, så havde jeg aldrig købt biletter gennem dem. Det er tydeligt, at vi bestemt ikke er de eneste, der har problemer med dem,« fortæller en frustreret Heidi Larsen til B.T.

Egentlig skulle familien være rejst søndag eftermiddag klokken 16.10. Men om morgenen får Heidi Larsen en sms om, at flyet er forsinket. Da hun har prøvet en lignende situation før, sidder hun ikke blot på hænderne, men ringer til flyselskabet for at få en afklaring. Efter over en time i telefonkø, får hun endelig fat i et menneske i den anden ende af røret.

Fakta Dine rettigheder Efter to timers forsinkelse skal forbrugere have deres rettigheder på skrift. Efter tre timer skal de tilbydes madkuponer og de er berettigede til en kompensation. Efter fem timer tæller forsinkelsen som en aflysning. I familien Larsens tilfælde betyder det, at de har ret til en ombooking eller en tilbagebetaling af billettens pris. Kilde: Forbrugerrådet Tænk

»Jeg kommer igennem til en englænder, som bekræfter, at flyet er forsinket. Og det var egentlig, hvad han kunne sige. Flyet havde åbenbart ’operational problems’, men jeg kunne ikke finde ud af, hvad det indebar.«

Den nye melding var, at familien ville kunne komme på et fly dagen efter, mandag, omkring klokken otte om morgenen.

»Men det fly blev så også aflyst, denne gang af Aalborg Lufthavn. Vi fik intet at vide fra Primera Air,« lyder det opgivende fra Heidi Larsen.

Primera Air får mange hug, når man kigger på deres anmeldelser på bl.a. Facebook. Foto: Mogens Juhl

»Jeg ringer til flyselskabet igen og sidder denne gang i kø i to en halv time. Da jeg kommer igennem, får jeg at vide, at vi enten kan få et fly d. 8. juli eller slet ikke – og så få refunderet vores penge. Problemet er bare, at vi jo allerede har booket hotel og hjemfly med et andet selskab, så hvis vi skal af sted, så skal det være nu.«

Det er ikke godt nok, mener politisk rådgiver i miljø og transport ved Forbrugerådet Tænk, Vibeke Myrtue Jensen:

»Flyselskabet må godt ombooke til et af deres egne fly, men de skal tilbyde et alternativ, hvis der er en tidligere afgang med et andet selskab. Og det lyder ikke som om, at Primera Air har gjort det. Derfor må forbrugeren selv ombooke til et fly efter eget valg.«

Fakta Gode råd Hvis uheldet skulle være ude, så kan du klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det er gratis i modsætning til flere firmaer, som tager en andel af den kompensation, du er berettiget til, hvis du vinder sagen. Kend dine rettigheder. Reglerne er gode, problemet er bare, at det er svært at få flyselskaberne til at følge dem. Søg derfor hjælp, hvis du har brug for det. Du er bedre stillet, hvis du køber pakkerejser. Her vil det nemlig være rejsebureauet, der har en forpligtelse til at kompensere dig, da flyselskabet blot er en af deres underleverandører. Hvis du skal med flere fly, altså mellemlande, så book rejsen samlet. Så har du rettigheder, hvis du misser det ene fly på grund af forsinkelser. Det har du ikke, hvis du har booket hver for sig og selv regnet på, at du kan nå det næste fly. Gem kvitteringen for indtjekket baggage og opbevar altid skrøbelige genstande i din håndbagage. Hvis dit fly er forsinket, så kan du tjekke, om du har ret til at blive kompenseret, og for hvor meget, på tænk.dk. Kilde: Vibeke Myrtue Jensen, politisk rådgiver, miljø og transport ved Forbrugerrådet Tænk.

Det sker ifølge eksperten ofte, at flyselskaberne glemmer at oplyse forbrugerne om deres rettigheder.

»Flyselskaberne skal bære de omkostninger, forbrugerne måtte have, hvis flyselskabet ikke har overholdt sine forpligtelser. Så hvis forbrugeren køber en dyrere billet for at komme af sted, så skal selskabet dække differencen, hvis de ikke har været behjælpelige nok med selv at finde et godt alternativ,« siger Vibeke Myrtue Jensen.

Heidi Larsen brugte hele sin mandag på at aflyse hotel, billeje og flyrejse hjem fremfor at sidde ved en pool i Malaga. Om de kan få pengene igen fra de andre selskaber – og hvornår – er uvist.

Familien Larsen kommer ikke til at nyde godt af Malagas strande i år. Foto: Scanpix

»Status er lige nu, at vi ikke kommer afsted, og at vi har omkring 15-18.000 kroner ude at flyve,« afslutter hun.

Dog kan Heidi Larsen se frem til et lille lyspunkt, siger Vibeke Myrtue Jensen:

»Nogle gange er der mulighed for, at kunderne kan få erstatning fra flyselskabet, hvis man nu har betalt for hotel, bil og alt muligt andet. Dog er det en vurdering fra sag til sag, om forbrugeren er berettiget til det.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Primera Air, men selskabet er ikke vendt tilbage på henvendelserne.