Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Vi ved ærlig talt ikke, om vi er købt eller solgt.«

Ordene kommer fra Jack Nedovic, der siden januar har glædet sig til på onsdag at flyve med sin hustru og to børn på sommerferie med SAS.

Da han for snart et halvt år siden købte de fire flybilletter for i alt 12.000 kroner til Montenegro, hvor hustruen kommer fra, anede han ikke, at afgangen 29. juni, næsten ikke kunne være et værre tidspunkt.

I hvert fald når billetterne er købt hos SAS.

Jack og hans familie har flybilletter med SAS for 12.000 kroner på onsdag, hvor det massive strejke er varslet. Foto: Privat Vis mere Jack og hans familie har flybilletter med SAS for 12.000 kroner på onsdag, hvor det massive strejke er varslet. Foto: Privat

Det er nemlig dagen, hvor cirka 1.000 piloter ansat i SAS har varslet strejke.

Og som B.T. i dag har fortalt, så vurderer SAS det som sandsynligt, at 47 ud af de 107 afgange fra Københavns Lufthavn bliver aflyst, hvis den varslede strejke bliver en realitet.

Da fire afgange på onsdag allerede er aflyst, er det præcis halvdelen af SAS-afgangene, der rammes på den formodede strejkes første dag

»12.000 kroner selvfølgelig en del penge, og det vil jo være meget dyrere, hvis vi køber nye billetter nu to dage før, vi skal flyve,« siger Jack Medovic, der arbejder som uddannelsesvejleder i Tårnby Kommune.

TIP OS: Skal du ud at flyve med SAS fra på onsdag, hvor strejken er varslet? Skriv til B.T.-journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk.