Familien Laursen er på vej til et sommerhus i Nordjylland, men ligesom tusinder af andre bilister er de fanget i den lange kø ved Storebæltsbroen.

Nu frygter familien, at de ikke kan komme ind i sommerhuset, da de har misset muligheden for at hente nøglen til hytten på grund af køen.

»Man bliver en lille smule irritabel, især når man har to børn bagi,« lyder det Ina og Martin, da B.T. fanger dem på telefonen fra deres stilstående bil på E20 motorvejen tæt på Storebæltsbroen.

Den lille familie kørte i formiddags fra den københavnske vestegn og satte kursen mod Thorup Strand ved Fjerritslev, hvor de har booket sommerhuset.

»Vi skulle have hentet nøglen, men nu må vi finde noget alternativt, når vi en gang kommer frem,« siger Martin.

De nåede ikke at læse, inden de kørte hjemmefra, at Storebæltsbroen var lukket i flere timer, hvilket har skabt store kødannelser på Sjælland og Fyn siden.

Familien valgte at køre ind til Slagelse, da de kom forbi på motorvejen. Men da klokken blev to, hoppede de ind i bilen igen på grund af en positiv udmelding.

»De (vejdirektoratet, red.) skrev, at der nu kun var en time og 45 minutters ventetid, men vi har nu holdt næsten stille i flere timer.«

Familien Laursen skulle have siddet i sommerhus i Nordjylland her til aften, i stedet sidder de i kø ved Korsør.

»Vi ringede ind til Vejdirektoratet for at skælde dem ud,« fortæller Ina og Martin over bilens højttaler, da ville informere Vejdirektoratet om, at der altså er noget længere ventetid på motorvejen.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at der var en person, der ville springe ud fra broen, hvilket har forårsaget lukningen af Storebæltsbroen.

Kun ét spor er nu åbent i hver retning på broen, fremgår det af Vejdirektoratets hjemmeside, efter brolukningen og redningsaktionen tidligere på dagen.

Familien Laursen fortæller, at de heldigvis har haft mad og drikke med i bilen, men det er en anden ting, der har reddet dem.

Den kilometer lange kø, som man kan se fra familiens bil.

»Børnene har taget det rigtigt pænt, men vi har heldigvis haft en iPad med i bilen,« lyder det fra familien, der trods alt er ved godt mod.

De skulle have været fremme ved deres destination nu, men på nuværende tidspunkt ved de ikke, hvornår de er fremme ved sommerhuset ved Thorup Strand.