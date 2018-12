En 63-årig Falck-ansat mistede mandag eftermiddag livet, da han blev ramt af en bil på E20 Vestmotorvejen ved Korsør.

»Han stod ved siden af en skiltevogn på kørebanen, da han blev ramt. Han blev dræbt på stedet,« siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Jan Nielsen til B.T.

Den 19-årige fører af varebilen, der ramte og dræbte Falck-medarbejderen, bliver sigtet for uagtsomt manddrab.

»Det er almindelig procedure at sigte føreren for uagtsomt manddrab, når ulykken får dødelig udgang. Vores jurister vil efterfølgende tage stilling til, om den unge mand skal sigtes,« siger Jan Nielsen.

Den 19-årige kom selv til skade i ulykken.

»Han er indlagt på Slagelse Sygehus, men udenfor livsfare,« siger vagtchefen.

Motorvejen var spærret i timevis, men er kort før klokken 17 blevet genåbnet, oplyser Sydsjællands Politi på Twitter.

Opdatering uheld Vestmotorvejen: Så er der ryddet op på uheldsstedet og vi er i færd med at åbne motorvejen. Vi takker for jeres tålmodighed og beklager de ulemper, som uheldet måtte have forårsaget. Vagtchefen #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) December 10, 2018

Falckmedarbejderen blev fløjet til hospitalet med lægehelikopter efter ulykken, men desværre stod hans liv ikke til at redde. Ulykken skete, da den 19-årige mand påkørte skiltevognen, som holdt stille på Vestmotorvejen, og ramte den 63-årige Falck-medarbejder.

'Flere andre biler ramt af vragdele. Vi arbejder på stedet,' skrev politiet på Twitter ved 14.30-tiden.

Efter ulykken blev motorvejen spærret i østgående retning. Bilister med kurs mod København blev ledt af motorvejen ved afkørsel 42 - Korsør.

»Der opstod en del kø på motorvejen som følge af ulykken, men nu glider trafikken igen,« fortæller vagtchef Jan Nielsen.