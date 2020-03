Sikke en formiddag i Frederikshavn.

På vejene mod færgelejet, hvor tusinder af mennesker hver eneste dag tager bådene fra Sverige til Danmark, var der nærmest uhyggeligt stille:

Kun få biler kørte på vejene, og ikke et eneste menneske var at se, før Stena Line-færgen fra Göteborg lagde til kaj kort tid før middag.

»Jeg må indrømme, at det lige nu er en smule kaotisk,« sagde Pernille Hald, som B.T. fangede til en kort snak efter færgeturen.

Pernille Hald skulle først have været ankommet til Danmark i løbet af søndagen.

»Men efter jeg fredag aften var blevet orienteret om, at regeringen havde opfordret alle danskere til at komme hjem så hurtigt som muligt, ændrede jeg planer,« sagde Pernille Hald og tilføjede:

»Jeg har det fint med min beslutning, da jeg føler, jeg har bedre føling med tingene ved at befinde mig i Danmark fremfor i Sverige. Nu tager jeg tilbage til Randers. Jeg har en søster, der venter på mig på parkeringspladsen uden for færgelejet. Det bliver dejligt at gense hende.«

Pernille Hald var ombord på Stena Line-færgen ikke den eneste dansker, der havde ændret rejseplaner.

Det samme havde Christina Olesen og Jacob Nielsen.

»Vi skulle først have været med færgen fra Göteborg lørdag aften, men da de danske myndigheder bad alle danskere om at komme tilbage så hurtigt som muligt, besluttede vi os for at tage første færge hjem,« sagde Christina Olesen.

Efter ankomsten til Frederikshavn skulle duoen videre til Aalborg, hvor de begge bor.

»Ingen af os havde lyst til at strande i Göteborg. Derfor besluttede vi os for at rejse retur fra Sverige så hurtigt som overhovedet muligt,« sagde Jacob Nielsen med henvisning til, at han mandag skal tilbage på arbejde.

Ifølge Stena Lines pressechef, Carl Mortensson, har man siden den danske regerings beslutning om, at alle danskere så hurtigt muligt skal vende tilbage til landet, haft nærmest uhyggeligt travlt.

»Der har været masser af billet-ombookinger. Forhåbentlig lykkes det snart at komme tilbage til normale tilstande. Men vores både sejler videre, da der jo stadig skal fragtes gods frem og tilbage mellem Danmark og Sverige,« sagde Carl Mortensson.

Marianne Bredevang, der er direktør for Hotel Scandic The Reef, kalder situationen for 'stærkt bekymrende'.

»Vi er dybt berørte, og kede af at det har været nødvendigt at tage afsked med gode og dygtige medarbejdere. Desuden er det trist, at vi i en periode ikke kan få besøg af svenske turister. Det betyder, at vores lokalsamfund er meget hårdt ramt i øjeblikket,« siger Marianne Bredevang.