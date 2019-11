Fredag eftermiddag blev en færge fra Scandlines, der var på vej fra tyske Rostok til Gedser, påsejlet af et mindre skib.

Det mindre skib havde mistet styringen i kanalen i Rostock og kolliderede derefter med færgen.

Det oplyser Scandlines på sin hjemmeside:

'Scandlines færgen Berlin, der sejler på ruten Gedser-Rostock, har i dag den 1. november 2019 klokken cirka 15:30 under afsejlingen fra Rostock haft en mindre kollision med et mindre skib, der mistede styringen i kanalen i Rostock,' lyder det.

Til B.T. fortæller kommunikationschef ved Scandlines, Anette Ulstrup Svendsen, at ingen kom til skade i forbindelse med sammenstødet.

»Det er det allervigtigste, at der ikke var nogen personskade,« fortæller hun.

Færgen sejlede efter kollisionen tilbage til Rostock, hvor den nu ligger. Alle passagerne har forladt færgen.

De passagerer, der skulle have været med færgen til Gedser på Falster, må i stedet benytte sig af færgen fra Rødby til Puttgarden.

»For vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor lang tid det tager at udbedre de eventuelle skader, der er sket, og få frigivet færgen igen,« fortæller Anette Ulstrup Svendsen.

Hun forklarer videre, at myndighederne ved denne slags hændelser altid skal om bord for at inspicere færgen og godkende den til at sejle videre.

»Vi beklager selvfølgelig dybt, at det er sket, men det var som sagt en situation, vi på ingen måde havde kontrol over, fordi det her andet skib havde mistet styringen,« siger hun og tilføjer:

»Vi forsøgte at undvige og har forhåbentligt på den måde minimeret skaderne.«