Der er søndag eftermiddag sket et færdselsuheld på rute 11 nær Varde.

Både ambulance og politi er på vej til stedet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på det sociale medie X.

»Ambulance, redning og politi på vej til færdselsuheld på rute 11 (Ringkøbingvej) cirka 10 kilometer nord for Varde,« lyder det.

Der er to lettere tilskadekomne efter uheldet. Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands politi Ole Aamann til B.T.

»Der er tilsyneladende tale om et harmonikasammenstød, hvor tre biler er kørt sammen. Jeg ved ikke hvor langt de er, men det kommer til at tage noget tid, før vi har biler og vragrester væk,« fortæller han.

På det sociale medie X opfordrer Syd- og Sønderjyllands politi til, at man kører over Horne øst for rute 11, hvis man skal passere stedet.