Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nordvest for Holsterbro har et færdselsuheld sendt to personer til tjek på sygehuset.

Det oplyser vagtchefen ved Midt – og Vestjyllands Politi til Dagbladet Holstebro Struer.

Af uvisse årsager kørte to personer sammen ved krydset mellem Vilhelmsborgvej og Østerbyvej omkring klokken 20.

Til dagbladet fortæller vagtchefen, at der formentligt er tale om vigepligtsforseelse, men det er endnu ikke fastlagt.

De to personer, der blev sendt til sygehuset, har undgået alvorlige skader.