To biler er kørt frontalt sammen på Assensvej mellem byerne Verninge og Frankfri, der ligger syd for Odense.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Vejen er i forbindelse med uheldet blevet spærret, og politiet opfordrer derfor til, at man viser hensyn.

Politi og redning er på stedet, og der er omkørsel for bilister via Frankfrivej til Solevadvej, hvis du kommer fra syd samt via Bryllevej og Hellevad, hvis du kommer fra Odense.

Et færdselsuheld spærrer lige nu Assensvej mellem Verninge og Frankfri. Foto: Presse-fotos.dk.

Politiet oplyser, at en i forbindelse med uheldet er lettere tilskadekommen. Den anden involverede parts tilstand kan politiet endnu ikke udtale sig om.

Vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen fortæller, at der er tilkaldt en bilinspektør, og at man derfor fortsat holder vejen spærret en rum tid endnu.

»To biler er kommet kørende i hver sin retning og er så kørt frontalt sammen. Vi er i øjeblikket ved at kortlægge hændelsesforløbet,« fortæller vagtchefen til B.T.

