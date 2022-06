Lyt til artiklen

En del udrykningskøretøjer er på vej til A6 nord for Roskilde.

Det er de i forbindelse med et færdselsuheld, hvor Frederiksborgvej er spærret i nordlig og sydlig retning.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Til B.T. forklarer vagtchefen, at der er tale om et frontalt sammenstød med tre impliceret personer.

Politi og redning er på stedet og arbejder, men man skal også give yderligere plads til flere udrykningskøretøjer.

»Der er melding om, at en er blevet kørt til Køge skadestue for at blive undersøgt nærmere,« fortæller vagtchefen.

Uheldet forventes overstået i løbet af aftenen. Men der er ingen ingen konkret tidshorisont.

Artiklen opdateres …