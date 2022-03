Der er sket et mindre harmonika sammenstød på Sønderjyske Motorvej.

Uheldet er sket i nordlig retning mellem afkørsel 63 og 64.

Det bekræfter Sydøstjyllands Politi til B.T.

»Vi fik anmeldelsen 15.35, hvor vi finder ud af, at tre køretøjer er involveret i et mindre harmonikasammenstød. Det har været begyndende køkørsel også bremser de op og kører ind i hinanden,« lyder det fra vagtchefen, der fortæller, at der ingen alvorlig personskade var.

Ifølge Vejdirektoratet, så har uheldet skabt en del kø på strækningen.

I øjeblikket strækker køen sig over seks kilometer og har en forlænget rejsetid på over 15 minutter

»Vi forventer først, at køen vil være overstået efter myldretid.«

Køen skyldes blandt andet, at der har været spærret i flere spor og spildt lidt olie på vejbanen.

To ud af de tre biler kunne køre fra stedet selv.