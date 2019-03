Et færdselsuheld på Slagelse Landevej har spærret for al trafik i begge retninger, men vejen er nu åbnet igen.

»Det er to biler, der er kørt ind i hinanden,« siger vagtchef ved Sydsjællands Politi, Lars Denholt.

Han kan ikke sige det med sikkerhed endnu, men det ser ud til, at det kun drejer sig om materielle skader.

»Der var to personer i begge biler, men umiddelbart ingen personskader,« siger Lars Denholt.

Opdatering på færdselsuheldet på Slagelse Landevej ved Vemmelev. Der er ryddet op på stedet, og der er åbent for trafikken i begge retninger. Politiet takker for forståelsen for den kortvarrige afspærring af vejen. Fortsat god weekend. Vagtchefen #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) March 17, 2019

Man var nødt til at lukke vejen, da der var fløjet dele fra sammenstødet ud på vejen.

De skulle ryddes væk, før man igen kunne åbne vejen.

Desuden lå der noget væske fra bilerne, som skulle undersøges og eventuelt dækkes af grus.

»Det er muligvis bare kølervæske, som jo ikke er så farligt, men vi er nødt til at undersøge det først,« siger Lars Denholt.