Der er søndag formiddag sket et færdselsuheld på Sønderjyske Motorvej E45.

Her er en motorcyklist væltet i et solouheld.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

»Han er ved bevidsthed, så det er umiddelbart ikke noget, der er alvorligt,« siger vagtchef Ivan Gohr Jensen.

Uheldet er sket ved Rødekro fra Frøslev mod Haderslev mellem rasteplads Øster Løgum Øst og Haderslev S.

Vedkommende befinder sig lige nu i nødsporet, og politiet beder derfor bilister om at være opmærksomme.

Uheldet førte til, at motorvejen kortvarigt var spærret på grund af oprydning, men det er nu igen muligt for bilister at passere.

