3 biler er impliceret i et færdselsuheld på Fynske Motorvej.

På Twitter skriver Fyns Politi, at der er sket et færdselsuheld mellem Blommelyst og Odense SV på Fynske Motorvej i det østgående spor.

»Der er umiddelbart ingen alvorligt tilskadekomne foreløbigt, men vi skal have flyttet nogle biler, så vi kan få åbnet vejen igen,« lyder meldingen fra Fyns Politi.

Fyns Politi er til stede, og der er desuden en ambulance på vej.

På nuværende tidspunkt er Fynske Motorvej kortvarigt afspærret, så politiet kan få de forulykkede biler væk, og derfor beder Fyns Politi om, at bilisterne har tålmodighed, imens der bliver arbejdet hurtigt for at få vejen åbnet igen.

Vejdirektoratet melder om ekstra rejsetid på op mod 40 minutter.

Opdateres løbende …