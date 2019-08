Politiet fik en meddelse om et færdselsuheld 17.54, hvor en fører af en motorcykel skulle have mistet herredømmet over køretøjet.

Det medførte, at han ramte en bil, der holdt parkeret. Det fortæller vagtchefen hos Københavns Politi til B.T.

»Hans tilstand er alvorlig, og han er kørt derfra i en bevidstløs tilstand,« lyder det fra vagtchefen.

Politiet har spærret Frederiksborgvej fra Frederikssundsvej til Rentemestervej samt hele Glasvej grundet uheldet.

Hovedstadens Beredskab melder på deres Twitter, at det var et solouheld, og at de har ryddet op på stedet.

Hovedstadens Beredskab fortæller på deres Twitter-profil, at det var en parkeret bil, som motorcyklisten ramte.

De tilføjer, at det var et solouheld, og at der ikke er andre tilskadekommende.

Føreren af motorcyklen er blevet kørt på hospitalet.

Hovedstadens Beredskab er færdige på stedet.