Københavns Politi er torsdag eftermiddag rykket ud til et færdselsuheld i Vanløse.

Det oplyser Københavns Politi til B.T., som modtog anmeldelsen klokken 14.25.

»To biler er kørt sammen i et kryds ved Grøndals Parkvej, og de er ret beskadiget,« fortæller vagtchef Henrik Brix ved Københavns Politi og fortsætter:

»De rammer så et af de her lyssignaler, som nu er i sort og ikke virker,« oplyser Henrik Brix.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Umiddelbart er der ikke nogen personskade.

Dog giver det trafikale problemer, at krydset nu ikke virker.

Desuden oplyser Københanvs Politi, at det er for tidligt at sige, hvordan ulykken skete.