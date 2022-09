Lyt til artiklen

Tybjergvej i Herlufmagle er spærret.

Det skyldes et færdselsuheld, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

»Det er et solouheld. En personbil med fire personer er kørt ind i et træ. Et barn er fløjet til Rigshospitalet og to voksne køres til nærmeste hospital,« siger Bo Petersen, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til B.T.

Vagtchefen tilføjer, at vejen fortsat er spærret, da man arbejder på stedet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 15.54.

B.T. følger sagen …