Opdatering: Oprydningsarbejdet er overstået, og krydset er igen åbent for trafik.

Der er tidligt mandag sket et færdelsuheld i Aarhus, hvilket skaber trafikale udfordringer for øvrige bilister.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Her skriver politikredsen også, at det er to biler, som er kørt sammen ved krydset Herredsvej og Hasle Ringvej.

'Det giver trafikale udfordringer på stedet, idet krydset stort set er lukket af', skriver Østjyllands Politi.

Kort før klokken 09.30 skriver politiet, at to personer er kørt til tjek på hospitalet.

Heldigvis er ingen af dem kommet til skade.