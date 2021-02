Der er tidligt mandag sket et færdelsuheld i Aarhus, hvilket skaber trafikale udfordringer for øvrige bilister.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Her skriver politikredsen også, at det er to biler, som er kørt sammen ved krydset Herredsvej og Hasle Ringvej.

'Det giver trafikale udfordringer på stedet, idet krydset stort set er lukket af', skriver Østjyllands Politi.

I den næste time anbefaler politiet derfor, at bilister finder alternative ruter.

