Lørdag eftermiddag er der sket et færdselsuheld i Aarhus.

Uheldet, som angiveligt er resultat af en vigepligtsforseelse, er sket i krydset mellem Lergravsvej og Randersvej.

Det oplyser Michael Ørum, vagtchef ved Østjyllands Politi til B.T.

Han fortæller desuden, at der sad en gravid kvinde i en af de involverede køretøjer. Dog har han ikke fået meldinger om, at hun - eller andre - skulle være kommet alvorligt til skade.

»Om vi deri kan lægge, at der ikke er nogen alvorlige personskader, er der nok lige vovet nok,« siger Michael Ørum dog.

Han afventer på nuværende tidspunkt at få flere informationer fra ulykkesstedet.

Vagtchefen oplyser, at der stadig arbejdes på stedet, og at det kan være svært for bilister i området at komme forbi. Han tilføjer dog, at der ikke er tale om en særlig trafikeret strækning, og at man derfor ikke forventer de helt store trafikale udfordringer.

Opdateres...