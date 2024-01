En 18-årig mand har søndag været i et alvorligt færdselsuheld.

Mandens bil bliver voldsomt beskadiget, men han ender også med fastklemte ben.

Det skriver TV 2 Nord, der har talt med vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup.

»Han mister kontrollen formentlig på grund af glat føre, hvorfor han rammer en snedrive og herefter kører ind i et træ,« fortæller Karsten Højrup.

Ulykken skete på E45-motorvejen i sydgående retning. Han var lige kommet forbi Støvring.

Efter uheldet opstår der også en mindre brand i bilen.

Den 18-årige er blevet kørt på Aalborg Sygehus som traumepatient, men han er i stabil tilstand, lyder det fra vagtchefen.

Manden er blevet testet for at se, om han har haft alkohol og stoffer i blodet, og det selvom politiet ikke har nogen mistanke om, at han skulle være påvirket.