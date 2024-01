Endnu en Boeing-model skal nu sikkerhedsundersøges efter en alvorlig ulykke i januar.

Da sidepanelet på et Boeing 737-9 Max tidligere på måneden blæste ud under en flyvetur med passagerer, valgte USA's luftfartsmyndighed (FAA) at holde modellen midlertidigt på jorden for at gennemgå sikkerhedstjek.

Nu er flyselskaberne også blevet opfordet til at undersøge den tidligere model Boeing 737-900ER, som har et lignende design, skriver BBC.

Beslutningen er taget som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, oplyser FAA, som ikke har fået indrapporteret fejl med 737-900ER.

Flyet har dog samme type sidepanel, som blæste ud af 737-9 Max. Panelet kan sættes ind i flyene i stedet for en dør, såfremt døren ikke bruges.

Ingen passagerer kom til skade under ulykken, der fandt sted 6. januar.

Den ramte et fly fra Alaska Airlines på vej fra Portland til Ontario i USA, som havde 171 passagerer med ombord og måtte nødlande kort efter opstigning.