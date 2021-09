OPDATERET: Én bilist er kommet til skade efter færdselsuheld søndag eftermiddag i Tilst.

Det oplyser Østjyllands Brandvæsen til B.T. Aarhus.

Søren Møller, der er operationschef hos Østjyllands Brandvæsen fortæller, at færdselsuheldet drejer sig om to køretøjer, der er stødt sammen ved lyskrydset ved Viborgvej i Tilst.

»Vi er til stede derude nu. Én person er kommet til skade i uheldet og bliver kørt til hospitalet med Ambulancetjenesten. Vedkommende skulle være kommet lettere til skade,« siger han.

Derudover er trafikken ud mod motorvejen lige nu påvirket af uheldet. Derfor arbejder Østjyllands Brandvæsen med at få flyttet de pågældende køretøjer fra vejen.

»Uheldet er sket ved Viborgvej i lyskrydset. Man har spærret trafikken ud mod motorvejen. Vi er i gang med at nødflytte bilerne. Jeg tror, at det vil tage omkring et kvarter endnu,« siger Søren Møller fra Østjyllands Brandvæsen.

Opdatering: Viborgvej udadgående, er pt. spærret pga. oprydningsarbejde. 1 person er kørt til AUH med Ambulancetjenesten. 2 biler fra uheldet bliver transporteret ind til siden, så trafikken hurtigst muligt kan åbnes op igen. — Østjyllands Brandvæsen (@OjylBrand) September 26, 2021

Opdateres …