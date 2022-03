Politiet var torsdag eftermiddag nødt til at spærre hele vejen for at rydde op efter et sammenstød mellem to biler.

De to biler ramte hinanden på Hjallerupvej mellem Dronninglund og tilkørslen til motorvej E45.

Anmeldelsen af uheldet indløb klokken 16.20.

»Den ene bil rammes så uheldigt, at den ryger af vejen og ruller rundt. Det gav en fastklemt, som vi har frigjort,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Thomas Ottesen.

Den tilskadekomne er kørt til hospitalet og vagtchefen kender endnu ikke personens tilstand.

Vagtchefen oplyser desuden, at den anden part er uskadt.

I forbindelse med oprydningsarbejdet var vejen, som er en landevej, fuldstændig spærret, men politiet oplyser, at der er åbent for trafik igen.

