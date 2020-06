De mange tyske turister afventer med stor glæde og tålmodighed åbningen af den dansk-tyske grænse, der bliver åbnet ved midnat.

I hvert fald er der 800 meters kø af afventende tyske biler op til Frøslev grænsen. Det melder Sydjyllands Politi på Twitter.

Trafiksituationen ved grænsen: Der er pt cirka 800 meter kø ved Frøslev. Ventetid op imod 30 minutter. Benyt grænseovergangene i Kruså, Padborg og Sæd, hvis I vil hurtigere frem #politidk #ukavest — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) June 14, 2020

Politiet opfordrer derfor til at benytte andre veje ind i Danmark. For eksempel grænseovergangene ved Kruså, Padborg og Sæd.

De informerer også om, at der vil være op til 30 minutters ventetid, da man skal kontrolleres for at komme ind i Danmark.

Lige nu er det nemlig kun tyskere, islændinge og nordmænd, der har lov til at komme ind over den danske grænse og lege turister.

Men det kan blive endnu mere voldsomt. Feriehusudlejernes Brancheorganisation forventer, at mellem 16.000 og 19.000 tyske biler vil køre over grænsen bare det første døgn. Det skriver TV2.

Der er i alt 13 grænseovergange i Sønderjylland, og 10 af dem er lukket ned.

Kun Kruså, Sæd og motorvejsovergangen ved Frøslev kan passeres døgnet rundt. Overgangen ved Padborg er åben i tidsrummet 07-23. Mandag morgen klokken syv vil overgangen i Pebersmark dog også åbne.

