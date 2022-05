Både letbanen og de nye busruter i Odense har været kilde til megen debat.

Men selvom man ikke er fan af de nye tiltag, bør man forberede sig på, at de nye køreplaner snart er virkelighed.

By- og Kulturudvalget i Odense har nemlig offentliggjort en dato for opstarten af den nye køreplan.

Det skriver Ugeavisen Odense.

Den 31. juli vil de nye ruter træde i kraft, og det betyder, at der vil være nogle ruter, der udgår, mens andre kommer til.

B.T. har tidligere skrevet om nogle af de bekymringer, som de nye ruter har skabt rundt i byen.

Helene Christina Schroll, der bor i Dalum i det sydvestlige Odense, er en af dem, der er ærgerlig over ændringerne.

Fra den 31. juli vil den nye busrute 75 begynde at køre på den vej, hvor hun bor. En vej, der »slet ikke lavet til tung trafik,« lød kritikken blandt andet.

»Vi har fået lavet vejbump for at forhindre tung trafik, og så laver man en busrute. Det giver jo ingen mening,« forklarede Helene Christina Schroll til B.T.

Andre steder er man kede af, at eksisterende busruter bliver nedlagt.

Odense Kommune forklarer i et brev til blandt andre Helene Christina Schroll, at den nye busplan skal gøre det nemmere for passagerer at komme til letbanen, der åbner for passagerer den 28. maj.