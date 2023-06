Storebæltsbroen var i en periode i løbet af lørdag helt lukket for trafik og blev først åbnet igen klokken 16.

Det betyder, at der lige nu er længere kø.

Sådan skriver Vejdirektoratet.

På E20 fra Odense mod Knudshoved og E20 fra Ringsted mod Halskov kan der forventes op med 30 til 60 minutters forlænget rejsetid.

Sådan vil det være frem til klokken 21.

Årsagen til lukningen af Storebæltsbroen, som stod på i cirka 20 minutter, var ikke et uheld, men derimod Broløbet.

'Broløb på Storebæltsbroen i dag. Trafik omlægges til dobbeltrettet trafik cirka 15.30–21 i retning mod Sjælland,' skriver Sund & Bælt på Twitter og uddyber i et andet tweet, hvorfor en delvis åbning er bedre end en fuld åbning

'Når Storebæltsbroen har været lukket–som nu–opstår der ofte kø, når vi åbner igen. For at få trafikken sikkert over broen, åbner vi kun op for fire baner i betalingsanlægget.'