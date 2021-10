Odenses Letbane kan gå hen og blive en del dyrere end først antaget, efter hovedentreprenøren, Comsa, har sendt en stor efterregning.

Og regningen er så stor, at den ikke kan betales af den reserve i projektøkonomien, som tidligere har finansieret letbanens forsinkelser. Og den oplysning møder kritik af Venstres Christoffer Lilleholt.

Det oplyser Fyens Stiftstidende.

»Det er dybt alvorligt det her. Det kan ende med, at vi bliver nødt til at genåbne budgettet og skære i velfærden til børn og ældre,« siger Christoffer Lilleholt.

Det eksakte beløb, hovedentreprenøren Comsa har forlangt, er ikke oplyst, men det kan ikke dækkes af reserven i projektøkonomien. Og den er altså på 73 millioner kroner.

Og den oplysning mener Christoffer Lilleholt ikke, han har hørt før. Derfor har han nu stillet en række spørgsmål til stadsarkitekten, Stefan Birkebjerg Andersen, hvor han kræver fuld åbenhed om konflikten og konsekvenserne deraf.

Borgmester Peter Rahbæk Juel peger over for Fyens Stiftstidende på, at økonomiudvalget har været orienteret om konflikten mellem Odense Letbane og Comsa – dog ikke om, at beløbet går ud over reserven i projektøkonomien.

Det er nu ikke første gang, letbanen er i problemer.

Den er allerede blevet udskudt med et år fra, hvornår den oprindeligt skulle være begyndt at fragte odenseanerne rundt.