Cyklister og knallerters omgang med færdselsreglerne har endnu engang været på politiets dagsorden.

For i sidste uge gennemførte politiet nemlig en målrettet indsats mod netop borgere på cykler og knallerter.

Og indsatsen afslører, hvilke love det halter med at overholde.

Ser man på København, Vestegnens og Nordsjællands politikredse, så er det særligt trafiklysene, der giver problemer for cyklisterne.

Her er sigtelserne: Sigtelserne hos København, Vestegns og Nordsjællands Politi lyder: Cyklist kørsel frem for rødt/gult lys: 63

Lygteføring, forkert eller mangelfuld: 57

Cyklist/knallert - indkørsel forbudt: 15

Cyklist/knallert- kørsel på fortov/gangsti: 38

Cyklist/knallert- kørsel mod ensretning: 2

Cyklist benyttet håndholdt mobiltelefon: 20

Hastighedsoverskridelse ved konstruktivt ændrede knallerter: 0

Styrthjelm ikke benyttet: 2

Fejl og mangler - konstruktivændring knallert: 11

Andet: 23

Her blev 63 personer nemlig sigtet for at køre over for gult/rødt lys. Det viser tal ifølge Rigspolitiet.

Det næste problem er lygteføringen, hvor 60 personer er blevet sigtet, og så er 20 sigtet for at have benyttet håndholdt mobiltelefon.

»Det er mere held end forstand, at der ikke sker mere. Der må være nogen, der ikke kan færdselsloven,« fortæller politiassistent Christian Berthelsen til B.T.

I alt blev 233 personer i de tre politikredse sigtet for at overtræde færdselsloven.

På landsplan var det 715.

I 2020 blev 28 cyklister og 7 knallertførere dræbt i trafikken, hvor yderligere 799 cyklister og 257 knallertførere kom til skade.

I en del af ulykkerne var adfærden hos cyklister og knallertkørere en medvirkende årsag.

»Da vi i færdselspolitiet helt grundlæggende arbejder for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, og da cykler og knallert også er udsatte enten ved egen risikobetonet adfærd eller fordi de bliver overset af andre trafikanter, fortsætter vi også vores fokus på dette område,« slår Christian Berthelsen fast.