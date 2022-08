Lyt til artiklen

Der udspillede sig kaotiske scener i den københavnske metro efter koncerten med Ed Sheeran på Amager fredag aften.

Folk stod tæt i de varme metrotog uden at kunne komme ud i omkring en time. Enkelte besvimede. Mange havde en dårlig oplevelse. Og da dørene endelig blev åbnet, opstod der endnu mere kaos med folk gående på skinnerne.

Nu fortæller Metroselskabet, hvad der gik galt og beklager.

»En strømafbrydelse på M2 medførte sent i aftes, at tre tog strandede på strækningen. Der blev straks sendt personale afsted for at hjælpe passagererne ud og få dem sikkerhedsmæssigt forsvarligt frem til den nærmeste metrostation,« lyder det indledningsvist i et skriftligt svar fra Metroselskabet.

»Togene blev tømt for passagerer så hurtigt, som det var muligt, men nogle passagerer måtte desværre vente meget længe,« lyder det videre.

Det bekræfter mange af de skuffede læsere, som har kontaktet B.T. med deres oplevelse i metroen fredag aften.

»Kæmpe kaos på vej hjem i metro fra Ed Sheeran-koncert. Fanget i metroen i over en time. Ingen åbne døre. Manglede ilt. Folk besvimede,« forklarer en læser ved navn Alberte.

»Efter 1,5 time cirka blev alle bedt om at hoppe ud på skinnerne og gå til nærmeste station. Der er ingen tog, metroer, busser, togbusser eller taxa ved Amager strand. Det er under al kritik. Og en absolut forfærdelig oplevelse. Jeg trykkede på nødknapper i metroen. INTET SKETE,« fortæller hun videre.

Og Alberte er langt fra den eneste med en dårlig oplevelse.

For der gik længe, før de mange koncertgængere fra Ed Sheeran-koncerten fik mulighed for at forlade de metrotog, som stod stille.

Og en stor del personer måtte ud og gå på metroens skinner for at komme væk.

Andre gad ikke den udgave og valgte derfor at hoppe over hegnet, som afskærer metrolinjen fra omverdenen.

Det viser en video, man kan se øverst i artiklen.

Hos Metroselskabet er man ked af den oplevelse, mange har haft.

Og nu har man sat en undersøgelse af strømafbrydelsen i gang.

»Vi forstår godt, at folk har haft en dårlig oplevelse, og det beklager vi meget. Vi er i fuld gang med at undersøge, hvad der var årsag til strømsvigtet, og hvordan det kan håndteres bedre en anden gang,« lyder det i det skriftlige svar.